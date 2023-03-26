瓦斯業者計畫在雲林縣斗六市久安里設置瓦斯存放場，居民抗議反對。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

張朝欣／雲林報導

雲林縣斗六市久安里數十名民眾，反對業者計畫在社區附近興建瓦斯存放場，26日高舉「拒絕不定時炸彈」、「你們的良心在哪裡」、「反對興建瓦斯存放場」等白布條抗議，要求瓦斯存放場遷移他處，但業者並沒有出面回應，縣消防局則表示業者依規定提出申請，符合法令規範，將協助業者與居民溝通。

久安里里長涂凱翔26日與數十名社區民眾，冒雨在瓦斯存放場預定地高舉白布條，堅決瓦斯存放場設置在社區附近，眾人大喊「捍衛生命財產安全」、「反對興建瓦斯存放場」、「堅決守護家園」，「社區不要不定時炸彈」，要求業者盡速出面說明，否則一定抗爭到底。

居民林永隆說，不管是瓦斯存放場或分裝場，大家都反對興建，因為預定地臨鄰住家與變電所，一旦發生工安意外，將造成嚴重後果，不論是誰住起來都會感到害怕，且周邊道路狹小，瓦斯運送車在社區進出，危及社區安全與生活品質，為了自身與家人，堅決反對到底。

林永隆質疑，瓦斯存放場預定為農業用地，屬於「非都市土地特定農業區」，並不能變更作為瓦斯存放或分裝場域，希望相關單位能查明其合法性。

另一名居民說，他們事前都不知道社區附近要興建瓦斯存放場，業者也沒有舉行說明會或公聽會，直到預定地進行整地，大家才知道竟是瓦斯存放場工程，都覺得被蒙騙了，若是合法工程，為何不敢告知大家？

雲林縣消防局指出，此案申請設置液化石油氣容器室（僅供儲放瓦斯鋼瓶使用），業者依「非都市土地申請變更編定為液化石油氣及可燃性高壓氣體容器儲存設施用地審查表」等規定提出申請，後由農委會農田水利署雲林管理處、縣府地政處、城鄉處、工務處等相關單位審查同意辦理，符合法令規範。