北台灣26日斷斷續續有下雨，水利署在25、26日於各地水庫執行人工增雨作業，在桃園石門水庫集水區也降下雨勢，北區水資源局表示，因為有下雨，農業供灌暫時停止，春雨雖集中降在平地，但石門水庫入流仍有增加，至今天下午蓄水率52.8％，挹注水位持續上升。

北區水資源局副局長郭耀程指出，桃園降下雨勢對石門水庫有幫助，除上游集水區入流之外，平地與農田水利署桃園及石門管理處以及與新竹管理處協商，原本水庫要放水給農業供灌，因為平地有降雨，可先暫停農業供灌出水，把珍貴水資源流在水庫裡面，雖然雨部分是下在平地，也是對水庫蓄水率有相當的幫助，後續還會看這幾天的降雨狀況，持續與各管理處研商做節水相關措施。

他也說，目前石門水庫入流量每秒10.57立方公尺，而出流量為每秒5.46立方公尺，因入流比出流量多，水庫的水位將持續增加，目前石門水庫有效蓄水率約1.09億噸、蓄水率52.8％。