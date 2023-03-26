「2023大甲媽 Bobi Run 祈福路跑」26日登場，顏清標前往現場替跑者加油。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

神岡馬拉松26日清晨在神岡國小熱鬧開跑，吸引2000人共襄盛舉。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

神岡馬拉松26日清晨在神岡國小熱鬧開跑。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

為推廣全民運動，鼓勵市民參與運動，由台中大甲鎮瀾宮舉辦的「2023大甲媽 Bobi Run 祈福路跑」26日登場，現場逾千位跑者冒雨參加，鎮瀾宮董事長顏清標也帶領跑者進行暖身操，他表示，大甲媽是雨水媽，最近缺水，剛好帶來雨水。

主辦單位表示，大甲媽每年進行遶境進香活動，大甲媽BobiRun為出巡前的暖身活動，今年邁入第12週年，主辦單位採全新10K路線，從大甲鎮瀾宮出發，一路至鐵砧山後再折返回程，讓跑友們挑戰自我，活動同時結合台中大甲在地文化、宗教、觀光、休閒與娛樂，富有教育意義。

運動局長李昱叡指出，近年市府在全市各區陸續辦理羅布森伴城路跑、大甲媽BOBI RUN路跑、舒跑杯、資訊盃公益馬拉松等多場路跑活動，今年也辦理國道四號路跑、228扶輪盃公益路跑、高美溼地路跑、馬索沃路跑、大雅晨曦麥香馬拉松等，鼓勵市民多多參與。

另外，第8屆神岡馬拉松26日清晨在神岡國小熱鬧開跑，吸引2000人共襄盛舉。台中市運動局副局長游志祥到場鼓勵市民參與運動、養成規律運動的好習慣，盼提升全市規律運動人口，同時也感謝主辦單位神豐國際同濟會，結合運動與愛心公益，推廣全市路跑運動外，也散播跑友愛心。

運動局表示，神岡馬拉松從2016年辦理至今已邁入第8屆，今年主題為「集愛追逐 讓愛無限」，以公益為核心價值，將賽事結餘捐贈給市府消防局神岡鳳凰志工隊、信望愛智能發展中心與神岡食物銀行，未來也將陸續增加社福單位，希望攜手每一位跑者，一起跑出健康，透過神岡馬公益影響力，讓更多人一起響應公益，為社會帶來更多愛與溫暖。