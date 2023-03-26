新北市公立及非營利幼兒園常常一位難求，不過民進黨新北市議員鄭宇恩指出，部分位於郊區或交通相對不便的地區，依然有缺額，但受公告時間限制，許多家長即使有有意願仍無法登記報名，因此鄭宇恩向教育局爭取，將缺額登記及備取遞補作業延長至112學年度的幼兒園登記作業前一日，也獲得教育局的同意。

鄭宇恩表示，今年的公幼及非營利幼兒園招生作業及缺額登記遞補作業至3月3日為止，不同於都會區搶破頭，時常出現上百名候補的情況，部分郊區或交通相對不便的地區，時常出現缺額，像是淡水某些位於山區的幼兒園就有這樣的情況。

不過就算仍有缺額，某些家長再向學校詢問後卻發現，受到公告截止日期的限制，必須等到下學期重新開始招生才得以報名，造成教育資源浪費的情況。因此鄭宇恩向教育局爭取，將缺額登記及備取遞補作業延長至112學年度的幼兒園登記作業前一日。

對於鄭宇恩所指的情況及建議，教育局也給予善意回應，在基於維護幼生就學權益的立場，在接獲反映後函文各校，同意開放尚有缺額的園所將登記及備取遞補作業延長至112學年度登記作業前一天。

此外，鄭宇恩也期盼教育局未來設計簡章時，能考量到招生作業上會出現的城鄉差距，給予在截止日後仍有缺額的學校更多彈性來招生。

最後有關2歲專班不足的問題，鄭宇恩表示，目前淡水僅有2所公幼規畫2歲專班，未來除了淡海國小及崁頂活動中心將各有2班2歲專班，也將督促教育局持續尋找合適空間設置2歲專班，緩解市區家長們的托育需求。