「魔獸」霍華德提前身陷犯規危機，雖有14分、14籃板，桃園永豐雲豹26日仍在自家主場遭到高雄全家海神主控布銳克曼21分、13助攻與10籃板的大三元數據狙擊，雲豹最後以93比106不敵海神，苦吞本季第17敗(6敗)，排名也重新回到跟台中太陽並列墊底。

比賽才打兩分鐘，胡瓏貿就跟霍華德相撞造成背傷倒地退場，雲豹趁機打出12比4開局，幸好胡瓏貿隨即回歸，跟亞歷山大攜手飆分追上，甚至取得超前，打完上半場，兩隊打成27比27平手，霍華德首節6分、6籃板、1助攻與1火鍋。

來到次節，雙方仍然形成互有領先僵局，上半場結束，海神54比53領先，霍華德雖拿10分、7籃板及3助攻，卻連兩天半場就吞3犯；第三節海神始終保持領先地位，前3節結束，雲豹靠著艾夫伯壓哨三分球，把比數追成76比79。

打到最後10分13秒，霍華德不滿被吹犯規，激烈跟裁判抗議後又被吹技術犯規，快速累積到5犯，只能乖乖退場休息，隨後海神擴大領先到9分，無計可施的雲豹，只好在最後5分21秒就把5犯的霍華德換上，艾夫伯也馬上投進三分球。

可是接下來海神先靠布銳克曼兩罰中1，接著呂威霆三分球、布瑞克曼兩罰俱中，取得100比88領先，儘管雲豹接下來獲得不少罰球機會，可惜命中率太差，其中包含霍華德4罰0中，自然更加不可能追上，雲豹最後就以13分之差落敗。