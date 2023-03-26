蕭嫌謊稱有球賽及演唱會門票，殊不知是騙局。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市政府警察局刑事警察大隊接獲多名被害人報案，指出他們在社群軟體上與網友買球賽及演唱會門票，但不僅沒收到票，對方退款後，帳戶卻莫名遭到警示，這才發現是碰上詐騙。警方調查，33歲的蕭姓嫌犯，以三方詐騙手法詐騙，初步清查全台被害人數40人以上，每人平均遭詐金額新臺幣600元至8000餘元不等。

今年世界棒球經典賽A組預賽於台中洲際棒球場開打，精彩比賽內容讓球迷熱血沸騰，另外，韓國團體TXT、歌手張惠妹、樂團動力火車等陸續在各地開唱，但卻有犯嫌利用熱血球迷及粉絲樂迷們購票熱絡心態，以假販售門票方式詐財，高雄市政府警察局刑事警察大隊接獲多名被害人於網路上訂票後，遲遲未收到票，要求對方退款後，帳戶卻遭列警示，才發現遇上詐騙。

經彙整165資料庫資訊，初步清查全台被害人數40人以上，多數都是學生，每人平均遭詐金額新臺幣600元至8000餘元不等，再經循線追查確認為33歲的蕭姓犯嫌，並於8日前往新北市逮人，並查扣1支作案手機、新臺幣1600元、1本存摺。

警方調查，蕭嫌自學三方詐騙，先在社群網站演唱會門票買賣專頁、遊戲機買賣等專頁刊登販售資訊或私訊不特定買家，謊稱有球賽門票、演唱會門票及Switch、PS4遊戲機、遊戲光碟片等商品可販售，待買家匯款後，因無商品可寄送，對方如果要求退費，就再騙另名買家匯入購物款項至買家所提供帳戶，充當退款用途，導致該原買家實體帳戶遭列警示。

全案依觸犯刑法詐欺罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦，經檢察官聲請羈押，由法官裁定1萬交保候傳。