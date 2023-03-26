女星柯佳嬿因在電視劇《想見你》中的精湛表現，紅到海外，日前更是飛往南韓宣傳，不過工作忙碌的她，也時常會抽空在社群平台上更新生活大小事與網友分享。昨(25)日，她便在IG上曬出一則貼文，指出：「這趟台南之旅，好像只有我自己以為別人沒有認出我。」並感謝粉絲的溫柔。

柯佳嬿昨日在IG上更新一則貼文，表示自己忙裡偷閒和朋友們一同到台南遊玩，足跡遍布神農街、林百貨、漁光島等多個知名景點，更入境隨俗，品嘗了台南知名的牛肉湯，並大讚：「天氣很棒，遇見的人也都和天氣一樣溫暖。食物好吃，咖啡好喝，連臨時起意的小酒吧也都有熱情的待客之道。」

此外，柯佳嬿也曬出多張出遊美照，只見畫面中，她戴上藍色棒球帽和圓框墨鏡，並紮起兩條辮子，沒有過多偽裝的她，和朋友們開心合照。而在另一張照片中，更是將帽子、墨鏡拿下，且讓頭髮以自然的模樣散落在肩上，整張臉上未多施粉黛，清純的女神模樣讓網友看得大呼過癮。

尤為有趣的是，柯佳嬿遊玩時以為自己的打扮相當成功，並未被粉絲認出，然而，卻是粉絲們相當暖心，並未打擾玩得起興的柯佳嬿一行人。對此，她也在留言區寫下感謝的字句：「好像只有我自己以為別人沒有認出我，謝謝在台南遇見的每一個人的溫柔。」而網友們也熱情回覆：「本人真的好親切又大方回應」、「有認出姐姐，只是怕打擾你逛市集，不然真的好想跟你合照。」