嘉義縣親子趣味活動，Q寶爬爬樂萌趣。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣Q寶爬爬樂，家長們使出各顯身為寶貝加油。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁與參加活動的親子互動。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣政府26日在縣立體育館舉辦「嘉家Q寶歡樂GO！」親子趣味活動，有200組親子參加Q寶爬爬樂、周到抓好運、好運撈滿滿及F1賽車手等趣味競賽，提前讓小朋友歡度兒童節，縣長翁章梁在場邊大喊「加油」應援，並邀請親子4月來玩「嘉義親子藝術節」。

翁章梁為親子趣味活動吹哨開跑，Q寶爬爬樂出發，家長們使出渾身解數，不是跟在孩子身邊一起爬行、就是用手機吸引孩子目光，還有家長在奶瓶綁紅線緩緩拖行，在終點線觀賽的翁章梁是場邊最大聲應援，拚命大喊「加油」，還送小朋友恐龍小水槍當兒童節禮物，全場歡樂無比。

翁章梁還預告4月1至5日、4月8至9日，嘉義親子藝術節將在嘉義縣表演藝術中心舉行，結合數位科技互動，有音樂、戲劇、馬戲、偶戲的多元演出，還有精采豐富的工作坊讓親子一同體驗，歡迎親子共度快樂兒童節。

翁章梁也提到嘉義縣政府推動多元幼兒福利政策，提供育兒家庭整合性托育資源服務，現已開辦大林、朴子及水上托育家園，各收12名幼童，已滿額，今年預計再開辦新港、竹崎、中埔、義竹托育家園以及太保、民雄托嬰中心，此外，中埔及布袋也即將新建托嬰中心。

縣府社會局長張翠瑤指出，為增加育兒家庭支持，配合中央政策加碼育兒津貼及托育補助費用，生育補助由每胎1萬2000元提高至第1胎1萬2000元；第2胎2萬4000元；第3胎3萬6000元；第4胎以上10萬元；提供弱勢家庭到宅育兒指導及坐月子到宅服務。