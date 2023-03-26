主委陳誌鋒擲筊請示舉辦日期，天上聖母賜允3聖杯，訂於明年11月24日起至11月30日舉行。（陳淑娥攝）

豐原慈濟宮訂於明年11月24日起至11月30日舉行百年大醮。（陳淑娥攝）

豐原慈濟宮訂於明年11月24日起至11月30日舉行百年大醮。（陳淑娥攝）

台中市豐原信仰中心「慈濟宮」明年將舉行百年大醮，26日舉行擇日大典，由主委陳誌鋒擲筊請示舉辦日期，天上聖母賜允3聖杯，訂於明年11月24日起至11月30日舉行，包括立委江啟臣等300多人均到場見證。

豐原慈濟宮今日上午舉行「歲次甲辰年 祈安五朝清醮 祝告上蒼擇日大典」，由主委陳誌鋒依循古禮進行點燭、奉酒奉茶、點燃通天香、焚化疏文等儀式，過程莊嚴隆重。

陳誌鋒率全體委監虔誠擲筊請示媽祖，獲3聖杯允示，確定為期7天的百年大醮日期為明年11月24日起至11月30日，包括立委江啟臣、台中市議員張瀞分、宮廟代表、企業社團、多位里長及地方仕紳均到場見證。

主委陳誌鋒表示，慈濟宮的建醮時間大多在廟宇整修後舉行，主要目的是祈求風調雨順、國泰民安、農產豐收、六畜昌盛、四時無災、八節有慶，並慰祭護國英靈超渡孤魂，以及酬謝天地之恩佑、神鬼之扶持。

慈濟宮指出，本次五朝清醮(早朝、午朝、晚朝、宿朝、登台拜表)大典除了於慈濟宮設立聖母壇之外，並將設立中區玉皇壇，東區三官壇、南區天師壇、西區觀音壇及北區北極壇，醮壇規模更勝以往盛況，期盼豐原地區全體市民全體動員完成本次重大任務。

根據慈濟宮宮誌記載，1935年已有舉辦三獻醮活動；1965年於整修廟體之後舉行祈安三獻醮，陸續於1984年舉行慶成祈安三獻醮及2004年所舉辦三獻醮；時隔近20年之後，將於甲辰年舉辦百年大醮，並以更高規格之五朝清醮大典祈安祝禱，豐原地區家家戶戶虔誠遵循科儀圓事求成。