111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級季軍戰，世新大學在先發主力陳將双受傷退場後，由李宗漢帶動球隊球隊詹開反擊，在李宗漢末節獨拿10分幫助下，世新在決勝節超前比數，最終67比64氣走台師大，世新季軍、台師大殿軍。

第3節剩7分49秒，世新陳將双踩到台師大防守球員彭柏樺的左腳而右腳大扭退場，但世新反而拉出一波17比0高潮，這節尾聲世新李宗漢連得5分，助隊追到只差1分，第4節李宗漢一次三分、一次上籃兩度助隊追平，倒數1分01秒李宗漢再追加一記三分冷箭，隨後沙巴斯丁籃下放進兩分，世新3分領先，最後台師大林信寬三分外線出手球彈框而出，世新3分驚險收下季軍。

李宗漢全場斬獲15分，都在下半場獲得，陳將双受傷退場前留下11分，外籍生丹尼爾12分、16籃板；台師大以林信寬27分最高，他並有7籃板、7助攻，替補林韋愷也有11分貢獻，先發彭柏樺10分。