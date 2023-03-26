高雄市東南亞產學交流協會今日在文藻外語大學主辦東南亞語言即席演講競賽，這是該協會連續第3年辦此活動，目的是提升台灣年輕學子的東南亞語言能力，擴大他們對東南亞事務的認識，及強化其國際競爭力。

即席演講競賽分越南語、印尼語及泰語3種語言組同時進行，主辦單位在賽前一周公告3個演講題目，參賽者在賽前5分鐘抽籤演講題目，然後就該題目進行即席演講比賽。

這項比賽每年都有來自各大專院校的在學青年及社會青年參加，今年共有21位大學在學青年及3位社會青年參加，其中包括4位新住民二代，另外有二位參賽者的父親原本是東南亞的台商，分別在泰國及印尼工作，這二位從小就在泰國及印尼念書，因此他們的泰語及印尼語能力較具有優勢。

在泰國念完小學的張宇婕同學，現就讀文藻外語大學東南亞學系三年級，獲得泰語組金牌獎，這是她連續3年獲得優異的表現。

不過印尼語組的金牌獎得主，卻是一位在台灣學習印尼語的社會青年，由於他對印尼語有興趣及認真努力學習，因而獲得金牌獎。

另新住民第二代的4位同學都有都獲獎，包括銀牌將、銅牌將、及佳作。