女星璟宣擁有亮眼外型，早年多拍攝《戲說台灣》單元劇，多出演千金小姐，近年她跨足八點檔，在《美麗人生壯志高飛》中飾演反派「安琪」一角，劇中她是從事人蛇集團的黑道份子，卻假冒身分成為富家千金，因演技太過精湛還遭入戲的觀眾威脅；隨著韓劇《黑暗榮耀》爆火，不少人發現吸毒千金「李蓑羅」（金赫拉飾）和璟宣外型非常相似，讓本人都出面認領。

璟宣昨（26）日在Instagram發文：「fb和IG都有人覺得，我像黑暗榮耀裡的『李蓑羅』，聽到當然開心，雖然我差她十萬八千里，金赫拉真的太正了，百變造型都好美，瘋癲的演技也超好」，她也說能被聯想在一起，心情非常開心，同時不忘呼籲本土劇觀眾，「昨晚的美麗人生安琪被呼巴掌很多網友叫好，就知道壞人安琪多讓人討厭，謝謝大家的討厭，但也請記得戲劇現實要分清楚喔」。

璟宣也貼出網友說兩人很相似的留言，並曬出自己與金赫拉的劇照，放在一起看確實非常相似，讓許多網友紛紛表示：「感覺可以來個台版黑暗榮耀，應該無違和」、「妳比較正」、「有像！！最近戲份吃重 辛苦了！雖然安琪壞到讓我也想穿過螢幕去打她」、「我們也很喜歡你演戲」、「真的有像欸～兩個都好美」。

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