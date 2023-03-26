潛藏在砂中的飛白楓海星。（國立海科館提供／張志康基隆傳真）

勤奮執行清潔工作的安波雙鞭蝦。（國立海科館提供／張志康基隆傳真）

盪皮參將吞進身體的砂吸收有機物質後再排出。（國立海科館提供／張志康基隆傳真）

基隆潮境智能海洋館，一直是國立海洋科學博物館的人氣巨星，吸引許多大小朋友的喜愛。但生活在厚厚沙地上的花園鰻，很容易因為水質及環境影響受到影響。海生館派出海星、海參等生物，協助清理花園鰻所在的展缸，就像是幫忙打掃環境的家政婦一樣。

海科館表示，位於潮境智能海洋館2樓展缸的花園鰻，是許多民眾喜歡的海洋生物，但照顧這害羞的花園鰻與為維持其周邊的生活環境，不是容易的事。海生館指出，花園鰻而言，牠們需要生活在厚厚的沙地。而在人工飼養環境中，底沙較容易累積廢物或因餵食剩下的殘餌，這些廢物和殘餌腐爛時會敗壞水質，所以清潔底沙是必須的工作。

但花園鰻是一種機警膽怯的生物，若頻繁地清潔底沙也會影響花園鰻的生長狀況。為了維持花園鰻的生活環境，海科館飼育人員便在裡面飼養了一些「清潔好幫手」，包括蕩皮參及飛白楓海星，都是棘皮動物的一員。

海科館說，多數棘皮動物在大自然中扮演著清除者的角色，可將較大的有機物質如屍體或碎屑等快速清除掉，加速元素在大自然中循環的速度。仔細看展示缸中的海參，其中一端具有觸手，可將沙子抓起、吞入、並吸收沙子中的有機碎屑，再將剩下無法吸收消化的沙子從另一端排出；飛白楓海星平時會把自己半埋在砂子中，同樣也是以沙子中的有機碎屑為食，進而降低展示缸中沙子的有機物質的累積。

除海星和海參外，花園鰻所在展示缸的礁石間，還可以看到身體下黃上紅、背上有一條白色條紋的「安波雙鞭蝦」，也是俗稱的清潔蝦。牠們生性貪吃，對於有腥味的東西很敏感。

另外，缽中的「紅帶范氏塘鱧」，則是會先含一口沙，再利用牠們的鰓，像篩子一樣把沙子排出、並把食物留在口中吞下，這樣的生活習性，也讓牠成為花園鰻的家政婦一員。

海科館表示，海洋生物千奇百態，每種生物都有自己適合的生長環境，如何飼養、飼養物種的選擇和殖運用生物特性的搭配都是一門學問。如何經由養殖讓生物們和平共存與維持生態，甚至也可具有幫忙維護展缸的環境，可達到事半功倍的效果！