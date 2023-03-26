早餐店慌了?! 富統食品大火 烈焰沖天"染紅夜空"

屏東縣萬丹鄉的富統食品股份有限公司25日晚間近8時發生火警，火勢直到晚間11時獲控制，26日上午7時許才全面滅火完成，燃燒面積達2000平方公尺。據了解，富統食品為知名早餐店原物料供應商，販售多種加工肉食品，不少早餐店業者相當憂心食材供貨受火災影響。

屏東消防局指出，25日晚間7時51分接獲萬丹鄉泉順街發生工廠火警，派遣第二大隊、萬丹、新園、竹田、屏二、潮州、內埔、龍泉、東港、新埤、萬巒、、屏東、特搜大隊等，共計出動22輛救災車(含救護車、指揮車)、消防人員42人、義消50人，由局長許美雪到場指揮調度。

警消表示，現場為富統食品公司3樓鐵皮建築物起火燃燒，當下立即布水線搶救，並通知環保局、台電公司、自來水公司及調用民間怪手到場協助救災，現場無人員受傷受困。

警消說，火勢於26日晚間11時15分控制，26日早上7時火勢熄滅殘火處理，燃燒面積約2000平方公尺，起火原因由警方及本局火調人員調查。

據了解，富統食品為知名的肉品加工廠，根據官網資料顯示，下游廠商包括大型量販超市、連鎖早午餐、連鎖烘焙坊、五星飯店及中西餐廳等通路；富統食品工廠失火後，也有早餐店業者受訪指出，店內使用的熱狗及培根等眾多食材都是與富統叫貨，憂心供貨會受火災影響。