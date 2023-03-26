外交部將於今（26）日上午9點半宣布，與中美洲國家宏都拉斯正式斷交，這是蔡英文總統任內斷交的第9國、外交部長吳釗燮任內斷交的第7國，而與宏國斷交後，我國友邦只剩下13國。對此，臉書粉專《政客爽》今日更是挖出了7年前蔡英文曾酸馬英九政府「外交休克」，如今自己執政卻「7年斷9國」，引發討論。

臉書粉專《政客爽》今日分享了一段影片表示，「馬政府執政8年僅斷1國，2016蔡英文痛批馬政府外交休克」，從影片中可以看到，7年前的蔡英文痛批當時的馬政府「幾乎是外交休克、外交休兵，讓外交人員不知為何而戰」，甚至還強調「外交講究的是實力，實力講究的是綜合的國力。如果台灣的經濟很好、民主很發達，台灣人很有自信，我們的外交空間就有無限的空間；如果我們的經濟不好、民主不好，我們人民喪失自信心，我們就沒有外交的空間，只能看別的人臉色」。

如今蔡英文執政7年卻斷9國，許多網友更是紛紛留言表示「打臉已經是日常，綠色執政，打臉保證」、「笑破大牙！蔡政府是目前看來最無能的政府！」、「斷交九國，代表我們國家經濟不好，民主不好，台灣人沒有自信，所以外交就會不好」、「過去罵人的一切，現在都自己完全承擔」、「執政7年沒有任何政績，斷邦交9國，以前講的話都在打臉自己」、「蔡總統真的很會打臉自己」。