澳洲一名婦人幾年前在烤雞炸雞速食連鎖餐廳「Chicken Treat」點了一份薯條，吃下肚時卻覺得「吃起來很怪」，原來她吃進了被誤灑上「氫氧化鈉」（caustic soda）的薯條，嘴唇當場起水泡還嘔吐，這起意外嚴重影響婦人的生活，導致她只能清淡飲食，更無法繼續工作，近日法院宣判她獲得110萬澳幣（約新台幣2200萬元）賠償。

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲婦人普琳格爾（Karis Louise Pringle）2013年5月帶9歲兒子到西澳州（Western Australia）班伯利（Bunbury）一間「Chicken Treat」分店買餐，外帶了一份薯條，當她吃下肚時立刻注意到一種「無法描述的感覺」，她要兒子吃吃看是否「吃起來怪怪的」。

More than $1 million. That's how much a Chicken Treat outlet has been ordered to pay a WA mum who ate hot chips laced with caustic soda. @sunriseon7 pic.twitter.com/sPdx6WSDxe — Matt Tinney (@Matt_Tinney) March 22, 2023

當他們回到店裡櫃檯時，普琳格爾的嘴巴及嘴唇都已經灼傷，店員告訴她氫氧化鈉被誤當成鹽巴灑上薯條，還稱是「溫和的清潔產品」，回家漱口就沒事了。

不過後續普琳格爾的嘴唇開始長水泡，她也開始嘔吐，她到當地醫院就醫後，甚至進一步被直升機送到大醫院進行內視鏡檢查，醫生證實她的上呼吸道有腐蝕性灼傷。

除了普琳格爾，當天還有另外10名顧客因吃進「加料薯條」灼傷。

EXCLUSIVE: Fast food giant Chicken Treat has been ordered to pay a WA mother more than $1 million in damages after she consumed hot chips laced with ‘poison’ from one of its stores. https://t.co/YbV69jcsLb — The West Australian (@westaustralian) March 22, 2023

不過一包薯條的影響不只如此，普琳格爾在訴訟中表示，除了清淡飲食外，她無法吃下任何東西，例如吃吐司時，感覺嘴巴裡有傷口及皮膚碎片。除此之外，意外發生後18個月她被裁員，後續她也難以繼續工作。

西澳洲地方法院近期宣判普琳格爾獲得110萬澳幣賠償，指出「她的生活品質明顯下降」。

西澳洲大學毒理學家索德絲特倫（Jessamine Soderstrom）表示，被氫氧化鈉灼傷的患者通常讓醫護人員「非常、非常擔憂」，她說會造成非常嚴重的灼傷，不只是嘴巴，還包括呼吸道、食道及胃，而且幾乎在碰到時就會立即灼傷，直到用清水洗淨。

食入氫氧化鈉也可能對患者造成長期影響，如果嚴重到留下疤痕，患者可能會出現吞嚥困難情形。