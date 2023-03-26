外傳台南地檢署檢察長葉淑文因辦案壓力太大請辭，前台南市議員謝龍介今天也質疑南檢偵辦學甲88槍擊案太深入傷到民進黨，導致檢察長葉淑文將被換。行事低調的葉淑文雖未對外回應職務異動問題，但與葉共事的南檢同仁卻認為，葉淑文擔任南檢檢察長滿3年，期間用心帶領團隊辦案，沒有不敢辦的問題，只是調動時間到了，加上人事權又是法務部長的權責，葉也尊重部長的決定。

南檢同仁強調，葉淑文調任南檢檢察長3年，從富商翁茂鍾涉偽造文書案、學甲88槍擊案、郭再欽爐碴案、前台南市政府經發局長陳凱凌涉貪案到正副議長涉賄選案，她都全力以赴帶領同仁查辦，多數案件也已經偵結起訴，「哪有什麼壓力大、不敢查辦」的問題。

南檢同仁還透露，去年葉淑文喪母，期盼能有多一點時間照顧生病的父親，最近向上級反映希望未來有機會調回二審任職，卻被外界過度解讀、渲染為壓力大請辭。對於外界各種猜疑的聲音，葉也始終秉持司法官的精神，用辦案品質證明自己的清白，不想回應外界的猜測，但呼籲各界「檢察官很認真，辦案從不考慮任何勢力，堅定為正義，真的值得肯定。」

據了解，每年3、4月間，法務部都會發布一批檢察首長、調查局高層人事異動，多數於事前也會徵詢各地方主管的意願供調動參考，像此次主辦台南市正副議長賄選案、前台南市政府經發局長陳凱凌涉貪案的台南市調查處，3月初新任處長黃建華剛從前任處長翁維藝的手上接棒上任，外界並沒有質疑的聲音，但葉淑文異動一事，卻被傳出「壓力大、不敢查辦」，讓不少司法官感到不平。

葉淑文是台南女中、輔仁大學法律系、中正大學法研所碩士畢業，司法官班31期結業，歷任高雄地檢署檢察官、屏東地檢署主任檢察官、高雄地檢署主任檢察官、花蓮高分檢檢察官、高雄高分檢檢察官後，派任屏東地檢署檢察長，前年3月調任台南地檢署檢察長。