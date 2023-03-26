古曜威（中）日前搶先演唱新歌〈我喜歡你〉。（單純夢想文創事業、華納音樂提供）

古曜威日前搶先演唱新歌〈384公里〉，線上湧入萬人搶聽。（單純夢想文創事業、華納音樂提供）

暖男歌手古曜威將在30日發行全新實體EP《聽覺》，近日在蝦皮娛樂中搶先演唱新歌〈384公里〉與〈我喜歡你〉，線上觀看人數從3千人立刻飆破萬人搶聽，並留言：「好聽！好甜！戀愛了！」

古曜威帶著原子少年陳柏諦、呂尊揚一同上蝦皮娛樂宣傳〈384公里〉新歌MV，3人與線上觀眾進行了多項遊戲問答互動，沒想到遊戲進行到一半時，大家的焦點目光瞬間轉移了，因為古曜威的貓咪「酷弟KUDI」驚喜現身，網友一度狂刷留言「我們想一直看貓咪」、「貓咪好可愛」、「酷弟跟主人古古一樣可愛」。

還有觀眾詢問，唱片裡會有酷弟的酷卡嗎？讓萌貓「酷弟KUDI」瞬間出道，古曜威透露：「因為近期許多工作都在國外，希望能有多一點時間能陪伴酷弟，所以只要一整天工作的行程，都會帶著酷弟一起，讓牠陪伴我一起工作。」

貼心的古曜威，更會將酷弟的飼料、水、零食、貓砂盆等用品隨身攜帶著，貼心的舉動，讓眾人直誇：「真的是愛貓的暖心好哥哥。」