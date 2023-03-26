目前正值環頸雉繁殖季，台東包括知本溼地、河口及公園，常可看到牠們開演熱鬧的春天大戲。（莊哲權攝）

目前正值環頸雉繁殖季，台東包括知本溼地、河口及公園，常可看到牠們開演熱鬧的春天大戲。（莊哲權攝）

目前正值環頸雉繁殖季，台東包括知本溼地、河口及公園，常可看到牠們開演熱鬧的春天大戲。（莊哲權攝）

台東知本溼地記錄到196隻環頸雉 歷年來最多

荒野保護協會與台東縣野鳥學會今日辦理知本溼地鳥類大調查，共記錄到196隻環頸雉，為歷年來最多，荒野表示，農民友善耕作及近兩年沒有火災，創造了良好的棲息環境，讓族群穩定成長。

26日清晨，參加「守護知本溼地」行動的近60位民眾兵分6路以系統性方法展開數鳥調查，周邊不時傳來環頸雉公鳥在繁殖季節才有的「嘓、嘓」叫聲，還有黃鸝及台灣畫眉千迴百轉的鳴唱聲不絕於耳，知本溼地3大鳥明星，開演春天大戲，過程中驚喜不斷。

荒野保護協會台東分會環境議題組長蘇雅婷表示，台東生態團體調查知本溼地環頸雉數量進入第6年，去年記錄到135隻，今年則看到196隻，創歷年新高，其中以灌叢北側與農田的交界處為蛋黃區，目擊數量就有75隻，看到的機率非常高，推測與農民友善耕作，可供環頸雉覓食，及這兩年沒有火災，創造了良好的棲息環境有關。

調查民眾昨天也記錄到黃鸝18隻，台灣畫眉超過73隻，尤其是一早就有3隻黃鸝大方停在枝頭上，許多人從未到訪知本溼地，首次認識原來台東有這麼多美麗的留鳥。

蘇雅婷指出，黃鸝需要大樹和開闊地，台灣畫眉則需要錯落隱密的灌叢，適合牠們繁衍的棲地環境越來越少，因此更顯得知本溼地這塊野地的重要性。

荒野保護協會和台東縣野鳥學會呼籲，環頸雉、黃鸝及台灣畫眉都是保育類，也是知本溼3種指標性留鳥，其未來發展應尊重部落傳統領域的主權，更以生態永續為目標，共同保護台東少有的珍稀鳥類棲地。