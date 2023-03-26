據大陸中央廣播電視總台「看台海」官方微博26日消息，今天上午9點45分，一架深航班機滿載旅客，從深圳寶安國際機場飛往桃園國際機場。據悉，此次首航旅客共143人，接近滿員，由空中巴士A320執飛，預計11點45分抵達。

這是台灣10日宣布開放大陸10個定期航班航點及13個包機航點的「10＋13」方案後的首飛航班，也是時隔3年深圳機場恢復首班台灣航班。

與此同時，澎湃新聞報導，大陸東航MU721航班今日早上8時22分，從上海虹橋機場啟程飛往香港，成為上海虹橋機場國際、港澳台航線復航的首個航班。大陸國航、東上航、日本航空、全日空、大韓航空、韓亞航空、國泰航空、香港航空、澳門航空、華航、長榮等11家航空公司重新進駐該機場1號航站樓。

大陸民航2023年夏秋航季今日正式開始，將至10月28日結束。上海虹橋機場飛行區副總經理唐浥塵表示，新航季中，上海浦東和虹橋機場預計計畫每日執行航班2225架次（其中浦東機場1449架次，虹橋機場776架次），航班量恢復至2019年同期的約8成。其中，國內航班量恢復至2019年同期的118.5％，國際、港澳台航班量恢復至2019年同期的62.4％。

報導指出，浦東機場在換季初期每日的國際、港澳台客運航班將超過200架次，較換季前增長三分之一；洲際航線超過30條，洲際通航點數量恢復至2019年同期的6成。虹橋機場計畫每周執行國際、港澳台航班314架次，相比2019年同期增加22架次，恢復至疫情前水準。

央視新聞客戶端報導，大陸今年夏秋航季共有169家國內外航空公司計畫每周安排客貨運航班11萬7222班，國際客運航班計畫量較2022年夏秋航季也有明顯增長。在新開闢航線方面，38家航空公司在新增的726條國內獨飛航線上每周共安排6659個航班運營，主要涉及鄂爾多斯、湛江等機場與重慶、大連等機場間的航線。

全球民航每年統一進行兩次換季，一方面是為了適應部分國家冬令時到夏令時的時間轉換。因為不同季節天氣變化，氣壓差異對飛行標準有很大不同，為保障飛行安全，也需要對航班時刻、航線等作出相應調整；另一方面也是考慮到不同旅遊目的地淡旺季的航線需求，根據人們出行需求和周期性特點作出航班計畫調整。