頭城農場主人卓陳明（左）跟王龍芬（中）和陳秀婷（右）分享菜園裡工作的小技巧。（頭城農場提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

王龍芬和陳秀婷滿足的看著水牛吃著他們辛苦拔的草。（頭城農場提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

2人整理著有機菜園。（頭城農場提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

陳秀婷（左）和王龍芬（右）真的很喜歡台灣人的友善跟熱情。（頭城農場提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

來自新加坡的女青年王龍芬和陳秀婷，近日加入宜蘭縣頭城農場「打工換宿」行列，幫忙整理農場裡的菜園和飼養水牛，覺得相當新鮮有趣，同時圓了期待已久的台灣田園生活夢。2位表示，此次實際參與打工後，還沒結束旅程就已開始規畫下次體驗時間，直呼「台灣人很友善、很熱情。」

地狹人稠的新加坡缺乏農業生產環境，又是競爭激烈的工商社會，分別從NUS新加坡國立大學和SIM新加坡管理學院商學系畢業的34歲王龍芬（Jessica）和37歲的陳秀婷（Renae），在職場工作了幾年後，都很憧憬海外農場體驗農事工作，遂兩人結伴跨國到頭城農場打工換宿。

頭城農場占地面積約120公頃，提供生態體驗、農村文化與親子旅遊，秉持健康、快樂、體驗與學習的理念，以達永續地球的目標。農場除了有機菜園種植各種蔬菜外，還有金桔、柑橘、金棗、文旦、蓮霧等季節性水果，及水稻、桂竹林等作物；農場內也飼養許多傳統農業社會出現的火雞、紅面番鴨等家禽、家畜。

王龍芬說，長期嚮往國外的農場生活，一直想要找個農場打工換宿，但新加坡的規模都很小，原先有考慮就近的泰國跟台灣，因很喜歡台灣的文化跟飲食，加上語言能溝通，遂此次選擇到頭城農場打工。2人於3月21日到台灣，在新加坡都有穩定工作，故此次皆請短假期首次體驗，陳停留7天，王則停留23天。

她說，到台灣近1個星期，在農場的菜園內體驗大大小小的工作，還拔雜草餵了剛出生的小水牛，真的覺得好有趣；還沒結束此次行程，就已預計帶家人來台灣旅遊，及呼朋引伴再次體驗打工換宿。王龍芬笑說，來這接觸大自然、呼吸新鮮空氣、吃有機蔬菜，健康又長壽，大力推荐給長期坐辦公室的人。