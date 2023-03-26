員榮為儲備未來龐大醫護人才，26日攜手仁德醫專舉辦招生說明會，超過上百中部地區學生、家長參與，搶攻優渥的工作機會。(員榮提供／吳建輝彰化傳真)

南彰化的醫療體系進入戰國時期，包括台中榮總系統的員榮、員生和彰基系統的員基醫院到此插旗，其中員榮醫療體系將籌建新總院區，力拼3年後落成，屆時將有800床位，員榮為儲備未來龐大醫護人才，26日攜手仁德醫專舉辦招生說明會，超過上百中部地區學生、家長參與，搶攻優渥的工作機會。

南彰化地區醫療資源少，目前南彰化有衛生福利部彰化醫院、彰基體系有員基、二基，再來就屬員榮醫療體系最大，在員林有員生、員榮，接下來還有將籌建的新院區，未來三家總和將成為南彰化最大醫療體系。

副院長尹文國表示，員榮醫療體系新院區，將結合智慧科技，建構完整的智慧醫院，目前已經開始培養跨領域的尖端人才，讓未來醫療服務能夠診斷更精準、病患更安全、流程更友善、就醫更溫馨。

「有人工智慧、也有人情味、沒有藥水味」尹文國說，員榮堅守南彰化照顧偏鄉醫療，目前與仁德簽署產學合作計劃，在仁德就讀的學生未來可以回到員榮工作，有優厚的獎助學金制度，歡迎大員林地區子弟在仁德畢業後，回到家鄉工作。

校長黃柏翔說，仁德與醫療院所進行展翅計畫合作，其中教育部補助五專4、5年級學生全額學雜費3萬6000餘元，另外醫療院所在專四補助6000元至10000以上不等的生活獎學金，最重要的是實習期間還提供基本工資以上津貼，畢業後還能提供正式職缺。

南彰化的醫療進入戰國時期，員林市人口有將近13萬人，加上周邊鄉鎮讓員林成為南彰醫療重鎮，2016年以前無大型醫療院所進駐，直到近年員基、員生等醫院進駐，讓醫療戰火開始爆發，未來員榮新院區落成，將再度為南彰醫療開創全新局面。