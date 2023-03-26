新北市教育局今攜手慈濟基金會舉辦第二屆「慈濟x PaGamO環保防災勇士PK賽」，共127校、360位選手參加，透過趣味電競遊戲方式，結合環保與防災重要議題，讓學習突破時空限制。冠軍、亞軍及季軍分別為興南國小李岳璋、龍埔國小秦詳茗及陳禮昀，前10名選手將代表新北市角逐4月初舉辦的國際盃全球總決賽。

教育局長張明文表示，新北市積極推動環境教育，今年度和慈濟共同合作辦理的新北市第二屆環保防災勇士PK賽，導入科技的應用，選手們透過PaGamO系統的遊戲競賽方式，就能快樂學習環保與防災等多元豐富知識，不僅是未來教育的發展趨勢，也是長期推動環境教育所期盼的表現，期待孩子們能夠將所學知識轉化應用於生活中。

興南國小的帶隊老師陳尚宏表示，觸動孩子學習動機的PaGamO，是學習的媒介，讓孩子從體驗中學習環保與防災知識，每一道題目都是孩子們的考驗和學習過程，從中思考環境、防災如何與生活息息相關。

榮獲冠軍的興南國小李岳璋同學表示，能參加這個比賽覺得很有意義，闖關的題目是老師平常教導的環境知識，讓自己對環保更加關心，能和其他同學一起比賽晉級很開心；獲得亞軍的龍埔國小秦詳茗同學則分享，在比賽過程中，緊盯著螢幕真是緊張又刺激，感覺自己就像是環保防災小英雄，想繼續朝全國賽邁進。