時報出版、知名作家楊渡和台大前校長管中閔合作撰寫的《大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事》一書，正版完全被盜，變成網上免費下載。管中閔呼籲制止在網路和社群媒體群組轉傳盜版檔案；楊渡說盜版與正版電子書有許多差異，顯係有心人刻意變造。

台大校長遴選委員會在2018年1月選出曾在藍營執政時期擔任政務官的管中閔為台大校長，不過民進黨透過國家機器全力打壓他，不讓他上任，時間長達1年。過程中，潘文忠、吳茂昆及葉俊榮等3位教育部長先後下台，而當事人管中閔身心也受重創，民進黨在2018年的大選為此付出代價而大敗。

在《大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事》書中，楊渡訪談管中閔、台大校長遴選委員會召集人陳維昭及其他委員、台大自主聯盟的學者，以及曾參與的諸多老師、教職人員，從報導者的角度，揭開事件背後的關鍵內幕；當時身處這場風暴的主角管中閔也回想當年的種種經歷，提筆寫下自己當時的心情，以18篇心情記事作為楊渡寫作內容的補充。

這本書在3月13日舉行新書發表會後，很快衝上暢銷書書排行榜的冠軍，不過也因此被盜版，楊渡今天在臉書發文說，早上醒來，開手機，LINE各群組都在轉傳《大學的脊梁》一書的PDF檔，免費下載。他想出言制止流傳，但完全來不及了。當然，一旦廣傳，也無從追查了。

楊渡表示，誇張的是，盜版的PDF檔在好幾個群同時看到，作為作者，都收到好幾次，我不知該哭還是該笑了。哭的是，正版完全被盜，變成網上免費下載。寫了一年半的書，花了全部心血的書，辛勤的勞作，變無償白做工。苦笑的是，好吧，當做它有更大的社會影響力，遍地開花了。

楊渡指出，有朋友說這大約是某方面覺得此書銷路好，會讓國家機器的有關單位沒面子，所以暗中惡搞，以讓書賣不下去。好吧，既然這樣，那他只好說：讓我們都挺直脊梁，做個正直的人，支持《大學的脊梁》正版書，以示對正直精神的支持，跟他們繼續對抗吧！

楊渡表示，出版公司已經查閱比對，發現盜版與正版電子書有許多差異，顯係有心人刻意變造。支持〈大學的脊梁〉，就請從協助禁止盜版散播開始。

管中閔也在臉書呼籲，懇請大家協助，制止在網路和社群媒體群組轉傳無版權的《大學的脊梁》盜版檔案。