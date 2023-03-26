「水都」威尼斯大大小小的運河是吸引全球旅人到訪的重要觀光財，然而前幾天當地有人做了一件瘋狂的蠢事，把威尼斯市長惹毛了。市長上週四（23日）公告各方捉拿一名從建物3樓頂躍入運河的「白癡」，揚言絕對嚴懲。

美國有線電視新聞網報導，日前社群平台瘋傳一支短片，有個全身上下僅著四角褲男子站在威尼斯一棟3層樓建物樓頂，只見他面朝建物旁的運河一躍而下，落水後激起不小的水花。威尼斯市長布魯納羅（Luigi Brugnaro）上週四在推特發文並附影片，他怒斥此人有如「白癡蠢蛋」，一旦抓到這傢伙，他要給此人「一紙愚蠢證書，並且好好踹他一頓」。布魯納羅說，拍下這段影片的同謀者也是當局要逮捕的對象。

布魯納羅說：「我們正全力辨識此人身份，一旦查明，就會舉發此人，在地面拍下這段影片還上傳社群平台的同夥也在告發之列。」

A questo “soggetto” bisognerebbe dargli un certificato di STUPIDITÀ e un bel sacco di pedate … stiamo cercando di identificarlo, per denunciarlo, Lui e il suo compare sotto che faceva il video cretino per i social .. pic.twitter.com/lrzaIzy516 — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) March 24, 2023

布魯納羅還說，事發建物屬於私人住宅，他已指示警方到現場調查跳河男子是如何進入建物、爬上樓頂：「此人跳河是玩命之舉，不過他年紀尚輕，這些年輕人就是不懂自己給這座城市製造危險。萬一當時正好有艘小船經過呢？」

布魯納羅說，此人應該是觀光客，他也強調，任何看過這支影片的人都應該協助辨識跳河男子的身分，但別給這支影片按讚，「他們做出此等蠢事，就為了在社群平台讓大家按讚」。他誓言「會依法起訴」跳河男子。

義大利人經常「見識」外來遊客各種糟糕行徑。威尼斯當局去年逮捕40多名在運河游泳的觀光客，其中有些人是裸泳；還有一名男子在大運河（Grand Canal）被捕。一名美國觀光客在羅馬遭重罰2萬5000美元（約新台幣76萬元），因為他把電動機車扔下知名景點西班牙台階（Spanish Steps）；還有一名沙烏地阿拉伯人駕駛租來的瑪莎拉蒂跑車直下西班牙台階，因此挨罰。

去年八月，一名澳洲男子騎著輕型機車在龐貝古城廢墟閒逛；今年一月，佛羅倫斯有觀光客把汽車開上橫跨亞諾河的古蹟、僅供行人使用的「老橋」（Ponte Vecchio）。在梵諦岡的博物館，有觀光客把雕像撞壞。

在知名地標刻字、逛羅馬競技場時順手摸走石塊的行徑屢見不鮮。從世界級紀念碑與博物館偷拿東西的觀光客也很多，竊取物品從馬賽克磁磚到塑像手指都有。