美國賓州西雷汀市（（West Reading）一家巧克力工廠發生爆炸，目前3人死亡，4人失蹤。

綜合美國當地媒體報導，RM帕爾默公司（RM Palmer Company）巧克力工廠周五下午5點左右發生爆炸，原因未明。西雷汀市長卡格（Samantha Kaag）表示，周五晚上大約有8人被送往雷汀醫院，「爆炸衝擊力是如此之大，導致工廠前方的建築物，包括教堂和公寓，向前移動了4英尺」。

RM公司自1948年以來一直生產「時令巧克力新奇產品」，在位於費城西北約60英里的西雷汀市總部擁有850名員工。

賓州緊急事務管理局周六下午表示2人被確認死亡，5人失蹤。死亡人數稍後上升至3人，救援人員使用警犬搜尋其餘4名失蹤人員。

住在離工廠3個街區的居民維斯涅夫斯基（Kristen Wisniewski）告訴當地電視台6abc，「這是我一生中聽到最響的聲音....真的感覺腳下的地面往下掉。整棟房子都在震動，我的狗也嚇呆了，它們動彈不得，太可怕了。」當地民眾被要求離開爆炸現場，但當局沒有下令疏散；據美聯社報導，被爆炸殃及的一棟公寓居民因此流離失所。