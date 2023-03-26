宏都拉斯轉向與大陸建交，國立台灣大學政治系教授張登及向本報分析，這反映外交戰已成中美在台灣議題上的另一戰埸，而美國這次算是失利；但我於中美洲剩下的友邦，其中許多國家受到美國密切的軍事、經濟支持，且外交與國防自主性很低，應該是不會鬆動。

張登及認為，這次斷交事件，反映出外交戰已經成為中美在台灣議題鬥爭上的另一戰埸。美國國會通過多項友台法案，包括台灣保證法中，希望替台灣維護國際空間與邦交國，張登及解釋，此事過去並非屬於美中關係當中的一項議題，但現在已經成為重要議題、美國當作是「自己的事」；也因此，這次我與宏都拉斯斷交，可以算是美國的一次失利。因為美中競爭已經是全方位、全領域，且越來越趨近於零和、「焦土化」，所以只要陸方得分，美國就會覺得被扣分。

從地緣政治來看，宏都拉斯所在的中美洲是美國「後院」，但張登及認為，宏都拉斯與大陸建交，在中美的戰略上象徵性意義大於實質性意義，畢竟宏都拉斯規模小、影響力小，但即便如此，在零和競爭之下，「每一票都會變得滿重要的」。

對於大陸會否繼續挖角我邦交國，張登及認為「還是會」，由於北京認為兩岸沒有共識就不可能商談，中間也就沒有任何緩衝，不可能再重現過去所謂「外交休兵」情況。大陸現在雖然對台灣有很多促進社會、經濟、學術、文化、旅遊的交流，但是對於政府、政治的部分，大陸還是不會放手，在反外力干涉、反獨、反對台灣問題國際化方面，陸方還是會繼續加壓。因此，如果今年再出現其他的斷交事件，「也並不令人意外」。但張登及認為，跟美國聯繫特別緊、完全依靠美國援助的一些小國，應該是不會鬆動。

至於我國在中美洲與南太平洋剩下的友邦，張登及剖析，許多國家都受到美國密切的軍事、經濟支持，且有些國家的外交與國防自主性很低、依賴美國，因此大陸要再著手也並不容易；其次，這些剩下的友邦不會因為周邊國家與大陸建交而感到孤立，因為對於與台灣的邦交，他們主要看美國政策，對他們而言，「美國要他們挺台灣就會挺台灣」，畢竟其也可從美國要到補助。