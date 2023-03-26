兩名古巴人乘座動力滑翔機，從共產主義島嶼飛過加勒比海，抵達佛羅里達的基斯特國際機場(Key West International Airport)，兩地相距約 145公里。

美聯社報導，佛羅里達州門羅郡(Monroe County )治安官辦公室表示，這架輕航機於上午 10 點 30 分左右，降落在基韋斯特，輕航機在降落時輪子發生歪折，2人略有擦傷，不過並不嚴重。機場人員在確定傷勢輕微後，就將2人移交給美國邊境巡邏隊。

Two Cuban migrants have landed at Key West International Airport on a motorized hang glider, authorities sayhttps://t.co/xdixfhffOj pic.twitter.com/oml2EvIOHJ — philip lewis (@Phil_Lewis_) March 25, 2023

機場業務也沒有因此事而發生班機延誤。

基韋斯特島是美國緯度最低、最南邊的領土，屬於佛羅里達州，主要的業務以海上觀光業為主。

動力滑翔機(motorized hang glider,)也叫超輕航機，就是在滑翔翼上加裝小型引擎(比如機車引擎)推動螺旋槳，被稱為「現代航空器中，最接近萊特兄弟飛行者號的飛機」。

幾十年來，古巴由於物資短缺與島上的政治壓力，一直不斷有古巴人以非正規手段移民美國，大多數辦法是乘船偷渡，或是先前往墨西哥，再跨過美墨邊境。過去幾個月，古巴移民的數量出現劇增，可能與拜登政府的放寬法令有關。

拜登政府在今年1月初修改政策，非法入境的古巴移民只要找到原居於佛羅里達州的親戚或熟人擔保，就能在線上申請許可證或假釋，確認身分者就不會被驅逐出境。

反之，提不出證明的人，就有被驅逐出境的風險。