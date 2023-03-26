2023新北多元文化節「美味森市」市集今(26)日在中和四號公園登場，在地僑民穿上家鄉傳統服飾，夾道歡迎市長侯友宜蒞臨，現場集結異國佳餚設攤，侯友宜特別繫上圍裙，一手木鏟、一手湯匙下場展現總鋪師之姿，吸引大批民眾簇擁觀看，還贏來里長們嘶吼「選總統」、「加油」，讓周末午後氣氛嗨到最高點。

多元文化節侯友宜大展主廚之姿 里長喊到燒聲：選總統

過程中，侯友宜實地參觀多個攤位，與野廚林擠米、宏國德霖科大的學生一同擀餅、野炊烤肉，體驗自然飲食的特色文化，還有路過民眾捕獲野生市長感到非常興奮，主動上前要求合照；侯友宜表示，飲食是認識異國文化的捷徑，今年「接地祭」把美食濃縮在市集裡，連結生命記憶及情感。

新北市長侯友宜今天到中和參加多元文化節「美味森市」市集活動。（徐沛琪攝）

有路過民眾捕獲野生市長感到非常興奮，主動上前要求合照。（徐沛琪攝）

侯友宜特別繫上圍裙，一手木鏟、一手湯匙下場展現總鋪師之姿。（徐沛琪攝）

他提到，自己是嘉義縣朴子新北市是移居城市，算起來也是新住民新住民，市府長年推動新住民政策，族群間交流愈來愈頻繁，未來將持續落實「多元平權」，讓不同族群有平等發聲的權益。

新北市文化局表示，新住民們飄洋過海來到臺灣發展，帶來印度奶茶、泰國蝦餅、雲南米干等家鄉的食物和味道，安撫了思鄉的胃。

文化局長龔雅雯表示，今年是多元文化節第3屆，自1998年起都是以潑水節形式辦理，因應疫情做了調整，讓市民對東南亞文化有更深入、不同面向的接觸。