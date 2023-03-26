大陸與中美洲國家宏都拉斯26日簽署聯合公報，兩國決定自公報簽署之日起相互承認並建立大使級外交關係。大陸外長助理華春瑩隨後在推特上發文稱，「182vs13：這是全球民心所向，也是歷史大勢所趨」。

大陸環球網報導，當地時間25日，宏都拉斯外交部發表聲明，正式宣布與台灣斷絕外交關係。大陸國務委員兼外交部長秦剛26日在北京與宏國外長雷納舉行會談，並簽署了《中華人民共和國和宏都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報》。

華春瑩在推特上寫道，宏都拉斯政府選擇與世界上181個國家站在一起，承認並承諾恪守一個中國原則，與台灣斷絕所謂的外交關係，與中華人民共和國建立外交關係，並承諾不再與台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。這是順應大勢、合乎民心的正確抉擇。中方對此表示高度讚賞。中方願在和平共處5項原則基礎上，與宏方加強各領域友好合作，造福兩國和兩國人民。

報導指稱，宏都拉斯與台灣斷交後，台灣僅剩下13個邦交國，創下邦交國數量的新低紀錄。