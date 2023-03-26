白宮前國安顧問歐布萊恩。（圖／美聯社）

美國白宮前國安顧問歐布萊恩主張台灣應該教全民使用武器，如果有數百萬人都會使用AK47步槍，將使中國共產黨領導人重新評估入侵台灣。對此，新黨台北市議員侯漢廷拜託蔡英文今年就實施「百萬台灣人拿AK47」！

美國白宮前國安顧問、全球台灣研究中心「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）24日在台北的離台記者會上表示，台灣應該教全民使用武器，如果有數百萬人都會使用AK47步槍，將使中國共產黨領導人重新評估入侵台灣，嚇阻中國。

前臺大政治系教授、曾任國家安全會議副秘書長的楊永明質疑，台灣要準備打焦土戰爭與代理戰爭嗎？歐布萊恩的「全民學AK」驚人之語，要讓台灣成為「AK47島」，簡直是少見的國安癡話！

PTT大部分網友質疑歐布萊恩的說法，表示「越來越誇張了」、「可悲」、「去跟九萬跟閃尿講吧」、「美國人叫台灣人用俄製步槍？」「真的不演了」、「美國應該賣台灣F35和神盾艦」、「台灣哪來這麼多AK47跟7.62子彈？」「全民上戰場？」、「別人家小孩死不完」、「可憐的台灣人」！

台北市議員侯漢廷。（資料照／張穎齊攝）

對此，新黨台北市議員侯漢廷26日在中天電視《周末大爆卦》喊話，拜託蔡英文、賴清德趕快把它當政見，承諾明年當選就實施，甚至蔡英文今年就實施，「百萬台灣人拿AK47」，看明年票投出來會怎麼樣！