南韓高人氣女團BLACKPINK日前才旋風來台，一連兩天在高雄開唱，不僅吸引諸多粉絲到場，也有不少明星藝人前往朝聖，成員們雖已經返回南韓，但台灣的歌迷們仍舊深陷在她們的魅力中無法自拔。今(26)日，Lisa也分享了在台趣事，在IG上曬出4人一起吃火鍋的快樂照片。

女團BLACKPINK成員有Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa等4人，日前她們在台灣開唱時，讓Blink們都一時深陷她們的魅力之中，演唱會結束後，官方FB也曬出幾張她們手持橫幅的照片，並配文寫下：「高雄，非常感謝你們這2個美妙的夜晚，在你們面前唱歌很開心，愛你們。」

此外，成員之一的Lisa今日稍早也在IG上更新一則貼文，寫下：「謝謝BLINKS在高雄帶來的美好回憶，會珍惜與你們在一起的這個特別時刻。」並曬出多張照片，只見畫面中，出了有Lisa在後台的造型外，最後更加碼一則女神們私下模樣的互動短片，一開始Jennie、Jisoo在影片中，先是前後搖擺，不斷喊著「吃火鍋！吃火鍋！」此後，畫面一轉，Lisa也加入變成3個人一起大喊：「吃火鍋！吃火鍋！」而最後則是4人在火鍋店內，而前面擺著滿滿食材的模樣。

貼文一出後，除了Jennie在IG上以限時動態轉發這則影片外，Jisoo更在轉發時寫下：「火鍋之戀。」而此段相當逗趣的影片也在短短時間內吸引大量粉絲前來按讚、留言：「吃什麼火鍋？好香」、「最後一個影片可愛死」、「玩得開心我的女孩們。」