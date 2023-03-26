蕭敬騰今在台北萬豪酒店舉辦《蕭敬騰 LOVE U 兔 – 2023 生日公益義賣》。（華納音樂提供）

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）今（26日）舉辦「蕭敬騰LOVE U兔– 2023生日公益義賣會」。他出道至今從沒休過長假，近來正在計劃心目中的夢幻旅行，他說，「今年我把工作的密度拉開一點，訂了一個夢幻旅行，想找30幾個朋友一起去日本，把火車包下來，全程在車上吃米其林餐，到景點可下車觀光」，不過今年名額已滿，他只能訂到明年的檔期。

老蕭出道16年從沒好好休息過，即便疫情期間他仍行程滿檔，馬不停蹄飛往各城市工作，這次他打算包下一台日本列車來趟環日之旅，據了解，日本JR「四季島」列車，光是5天4夜五星級的體驗，每人就要價30萬元。此外，他也計畫到瑞典看喜歡的當地歌手演唱會，也想去看法網等四大網球公開賽。

他將在30日迎來36歲生日，今年照例舉辦義賣會，他把個人衣物、配件等捐出義賣，現場超過千件珍稀精品，他說，「我最怕收生日禮物，這天盡量做公益」，他的歌迷見賢思齊，除了響應義賣活動，也會用他的名字去捐贈。他也分享收過最驚喜的生日禮物是「我收過同樣的東西很多次」，日前朋友送他價值6位數的LV網球拍套，「我已經有3個了，不同朋友送的」，開玩笑說要重新包裝再送出去。

老蕭演藝事業如日中天，近年也經營日本料理店、麵店、飲料店等副業，他的「署茗職茶At Tea」被爆高雄店收攤，他表示，「投資都會有風險，無論是開始或結束，我們都會扶持（指加盟商）」，經紀人Summer也直言，疫情期間陸續有在收，老蕭希望大家不要被拖累，之前就有提出停損點，也尊重股東立場，「我們目前海外展店順利，因此提出很多品牌經營建議，合作夥伴提出品牌升級和產品更新，台灣很多店因為疫情租約等原因，陸續遷址或配合重新升級，很快會把新計畫跟大家分享。」

沒想到，老蕭突發奇想接話說，「我最近想開一家店，有杯子、有電視、有畫、有鏡子等很多東西，入場以前你可以選要拿木棍還是球棒，你砸越少越貴，全部砸光免費」，表示每個人都有壓力，但不是每個人都有運動，所以想開店提供釋放壓力的感覺，讓釋放看到成果。

他自己平常的紓壓方式是打球，去年還因為打籃球，大門牙掉了、膝蓋粘黏、小指斷了，身體三處受傷，他仍不放棄最熱愛的運動。他近年也迷上網球，自稱技術「非常好非常強，教練叫我去報名社會組」，而他最自豪的則是撞球，從小三開始打，「我以前就是靠撞球賺錢的，基本上沒有敵人」，笑說如果去參加《全明星運動會》一定完勝。

而談到工作計劃，老蕭預計今年秋天發行新專輯，明年啟動全新巡演，經紀人Summer透露其實早就訂好場地，但他跟小宇都不肯唱，只好放棄場地，等他們新作品出來，再做新概念的演唱會，她笑稱，不要以為她是虎姑婆，其實她都管不動老蕭和小宇，計劃不是她說了算，在旁的老蕭聽了嘴甜接話：「哪有這麼漂亮的虎姑婆！」現場充滿粉紅泡泡。