警消破門協助老婦送醫，所幸並無大礙。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市78歲陸姓獨居老婦因2天沒有出門，屋內也沒有聲響，鄰居擔心發生意外報警求助，警員到場後敲門許久都無回應，當機立斷決定請鎖匠破門進屋，進到二樓後赫然發現老婦倒在床邊奄奄一息，立即通知消防局協助搶救，所幸送醫救治並無大礙。

平鎮警分局宋屋派出所副所長楊大廣表示，25日晚上21時30分許，警方接獲民眾報稱平鎮區民族路雙連一段178巷內一名獨居老人已經2天未出門，屋內也未傳出動靜，鄰居擔心發生意外，於是請員警到場關懷察看。

警員蕭浥家及劉淯安抵達現場先敲門，叫門許久皆無回應，由於獨居老婦並無其他家屬可聯繫，員警擔心老婦在內恐生意外，於是與里長討論後，當機立斷請鎖匠前來破門，當員警進入二樓房間時，發現老婦全身沾滿穢物的倒臥在床邊，員警見狀，趕緊通報消防局到場救護。

消防人員趕到現場後，立刻將老婦送往附近的醫院接受治療。經過檢查，老婦的身體並無大礙，但由於長時間沒有進食，醫生讓她留院觀察，並請老婦的友人協助照護，細問之下才知道原來是老婦行動不便，起床時不慎摔倒，之後就癱軟在地無法動彈，所幸熱心的鄰居報案，加上機警的員警協助，才即時避免一場悲劇發生。