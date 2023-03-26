台中港37、38號碼頭新建26日動土，由行政院長陳建仁主持典禮。（陳淑娥攝）

台中港37、38號碼頭新建26日動土，由行政院長陳建仁主持典禮。（陳淑娥攝）

為配合國家推動離岸風力發電政策，台灣港務公司26日於台中港舉辦「台中港37、38號碼頭新建工程動土典禮」，由行政院長陳建仁出席主持。斥資35億元新建的兩座重件碼頭，岸線長度共580公尺，每平方公尺承載力最高達40公噸，將作為離岸風機預組裝使用，並加速第二階段開發時程。

陳建仁指出，台灣是一個海島國家，98％能源都是仰賴進口，如何提高台灣能源自主性和多元化很重要。2017年就有風力發電4年計畫，希望增加資源完成基礎建設，到目前為止，我們已經有197座離岸風機。

陳建仁表示，綠能是蔡總統推動的六大核心戰略產業很重要的一環，去年我國再生能源發電量已有200億度，比前年增加60億度，占總發電比例的8％，第一次超過核能發電量，今年3月5日當天，風電加上光電，占台灣總電量32％，目前一步一步努力，正邁向2025年綠能占總電力20％目標，相信台灣綠能一定能成為亞洲典範。

港務公司斥資35億元新建台中港37、38號等兩座重件碼頭，岸線長度共580公尺，每平方公尺承載力最高可達40公噸，將作為離岸風機預組裝使用。藉由提供優質離岸風電港口基礎設施，提升台灣離岸風場建置量能，加速第二階段開發時程，並規畫2026年後供離岸風電第三階段區塊開發使用。

港務公司董事長李賢義表示，自2015年即著手進行台中港風電重件碼頭評估規畫，陸續改建既有碼頭並新建重件碼頭，2019年起已提供＃2、＃5A、＃5B、＃36、＃106、＃107碼頭供離岸風機預組裝及風電國產化專區之製造商使用，目前已完成海洋(128MW) 、台電一期 (109.2MW) 、海能(376MW)等風場建置，尚有允能(640MW)、大彰化(900MW)、彰芳西島(600MW)等風場建置中。