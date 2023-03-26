「吉哆」現場可見到如韓國布帳馬車般的小食攤。(吉哆火鍋百匯提供)

「韓國美食節」吃得到「阿豬媽」的韓國辣炒年糕、魚板、地瓜冬粉海苔捲，還有招牌的烤五花肉。(吉哆火鍋百匯提供)

最受韓星喜愛的「Lotte PEPERO」，在出「韓國美食節」也吃得到。(吉哆火鍋百匯提供)

K-pop作為全球最具影響力的音樂類型之一，韓國流行音樂不只讓韓團、韓星躍上全球版面，豐富多彩的韓國美食文化也水漲船高，遍地開花。「吉哆火鍋百匯」瞄準韓國美食高人氣，即日起至6月30日止，攜手「韓鶴亭」、「韓味不二」、韓式烤肉吃到飽的「阿豬媽」、「韓國一隻雞」和韓國樂天雪糕品牌「Lotte PEPERO」，推出「韓國美食節」，讓民眾免出國，一站遍嚐多種韓國道地美食。

錢都餐飲連鎖企業旗下的「吉哆火鍋百匯」，以各式主題節及異業合作為品牌特色，熟食區及甜品區不定期推出期間限定的主題美食節引發網民討論，品牌之前曾推出過草莓祭、亞洲美食等不同主題美食節，滿足民眾求新求變的味蕾。業者表示「隨著K-pop席捲全球，韓國的各種文化也大肆輸出國外，尤其韓國料理在世界各地廣受歡迎，舉凡泡菜、韓式炸雞、部隊鍋、炸醬麵、韓式燒肉都各自有擁戴者。正因為韓國有著豐富多彩的美食文化，人們享受美食的同時，也能感受到一種文化的傳承和歷史的淵源。」

韓國道地小菜是傳統韓國餐桌上不可少的一部分，五顏六色非常吸睛，期間限定的「韓國美食節」，能吃到「韓鶴亭」端出的多樣道地小菜，包含韓式泡菜、海帶芽、蘿蔔泡菜，通通無限供應。

標榜韓式烤肉吃到飽的「阿豬媽」，是不少哈韓族都吃過或聽過的品牌，在「吉哆」的韓國美食節，「阿豬媽」帶來韓國辣炒年糕、魚板、地瓜冬粉海苔捲，都是韓國的經典小吃，紅通通的韓式辣醬，辣中帶甜，香辣可口的風味總讓人一口接一口，吃到停不下來。此外，店內還吃得到韓式烤肉，將燒烤至金黃的五花肉，搭配蔬菜、泡菜、韓式辣醬包裹起來食用，豐富的層次與鮮明的風味，清爽不油膩；韓式烤肉的自由搭配深受食客歡迎，每個人都可以找到適合自己的吃法。

主打一隻雞湯鍋料理的「韓國一隻雞」，經典招牌「豪華雞湯鍋」，在「吉哆」燉鍋區也能喝到。「豪華雞湯鍋」經長時間熬煮，將雞隻精華熬入湯中，搭配蔬果，使湯更加鮮甜可口；可與米飯一起食用，也可以直接喝湯。除了雞湯，「韓式炸雞區」可以吃到「韓國一隻雞」特別準備的炸雞，口味有柚香和醬燒，還有「吉哆」獨家研發的起士口味，炸雞皮脆肉嫩，加上開胃的醬料堆疊，預估會成為被食客掃盤的重點災區。

甜點的部分則是攜手樂天雪糕品牌「Lotte PEPERO」，其主打的巧克力脆皮雪糕、花生與杏仁口味的巧克力脆皮雪糕，常見於韓劇中，可以跟韓星吃同款雪糕，甜蜜滋味更加倍。而台灣民眾不陌生的「韓味不二」推出的韓國黃金柚子茶，在店內也可喝到，這款韓國傳統飲料由新鮮的柚子和蜂蜜製成，富含維生素C和抗氧化劑，能促進身體健康，酸甜的口味也具有解膩效果。

為了向上市超過40年的韓國國民品牌「Binggrae香蕉牛奶」致敬，業者也推出香蕉牛奶口味的霜淇淋，綿密的霜淇淋，加上濃郁的香蕉牛奶，大人小孩都喜愛。

「韓國美食節」網羅道地的韓國好料，整個美食節宛如韓團登台，每道韓國美食就像各個充滿特色的團員，從道地的韓國泡菜、韓式炸雞，到韓式燒肉、韓國雞湯等品項，應有盡有，一次感受到滿滿的韓國美食文化。每人最低529元起。