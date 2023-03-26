一連3天的匹克球丙級教練講習，課程內容涵蓋理論、規則與實務，參與者受益良多。(圖／金大提供)

匹克球丙級教練講習透過學科測驗以及實作教學等，增進匹克球教練之專業知識與技能。(圖／金大提供)

國立金門大學與金門縣政府為推廣匹克球這項新興運動，特別邀請中華民國匹克球協會來金辦理匹克球丙級教練講習，吸引了56位地區愛好者熱情參與；經過一連3天的課程講習與現場實作，今(26)日圓滿落幕，共有19人順利通過考驗、成功取得匹克球丙級教練證照，也為地區的匹克球運動埋下希望的種子，等待茁壯。

從24日起一連3天的匹克球丙級教練講習課程內容涵蓋匹克球的起源、基本動作、競賽規則、基本教學法、兒童訓練及安全、運動心理學、運動傷害預防、性平教育、學科測驗以及實作教學等，每個參與學員都把握機會認真學習，希望透過難得的講習增進匹克球教練之專業知識與技能，提昇金門地區匹克球教練水準。

金門縣副縣長李文良也應邀出席活動，他表示樂見老少咸宜的新興匹克球運動在金推展，也希望能像金門馬拉松一樣蓬勃發展，並贈送來賓馬拉松紀念酒作紀念。

中華民國匹克球協會理事長陳朝鍵則希望金門也能早日成立金門體育會匹克球運動員會，以利全面推展運動觀光。金門體育會理事長唐麗輝透過自身親身體驗樂見金門體育會匹克球運動員會能順利成立。金大校友會理事長李光杏也表示願意做為學校推展的後盾，最後金大體育室主任林本源教授與運動與休閒學系系主任蔡佈曦博士也代表學校感謝金門縣政府與中華民國匹克球協會及金門體育會的協助，才能順利辦理此次活動。

活動中，中華民國匹克球協會理事長陳朝鍵特別貼心的準備特製球拍送給與會嘉賓希望共同推廣，金大教授董燊(兼任金門體育會運動與休閒發展委員會主任委員)也回贈感謝牌給中華民國匹克球協會答謝。

陳朝鍵在會中也介紹了匹克球運動 (pickleball)是結合了羽球、網球與桌球特色的一種球拍型運動。匹克球球場如同羽毛球球場的規格大小，球網約網球網的高度，使用宛如加大的乒乓球板子，球體是比網球稍大而帶有多個孔洞的中空塑膠球，打法近似網球的對戰方式，可落地擊球或直接在空中截擊。

金大指出，匹克球歷年來經過全球數百萬人的體驗嘗試而立下好口碑，無疑的是一種有趣、容易上手又老少合宜的新潮運動，中華民國匹克球協會與他國的匹克球協會組織也都有緊密聯繫與互訪交流活動，希望能培養更多優秀的種子教練與裁判人才。雖然本次講習只有19人成功取得丙級教練證照，但已為金門埋下第一批匹克球強大的種子，持續萌芽茁壯，相信可為地區帶起匹克球運動新風潮。