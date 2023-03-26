美國前白宮國安顧問歐布萊恩24日談台灣國防表示「當有百萬台灣人手持AK47步槍捍衛家園，中共領導人就可能重新評估是否侵台」引發熱議。對此，胸腔科名醫蘇一峰PO出一張經典第一人稱射擊遊戲CS《絕對武力》的圖，直呼「其實很多台灣人都有使用AK47的經驗喔！」笑翻網友。

歐布萊恩20至24日率團訪台，在外交部24日舉行的記者會上，歐布萊恩提到，他過去曾經投書寫過台灣應該仿效中東歐國家的做法，成立一些組織或靶場，由退役軍人教一般平民安全使用武器，讓平民可以用這些武器保護自己，而這些武器平常則由政府保管，遇到戰爭的話民眾再從政府拿到武器。歐布萊恩強調，不是幾千人學，是「當有百萬台灣人手持AK47步槍捍衛家園，中共領導人就可能重新評估是否侵台」。

此番談話引發輿論炸鍋熱議。蘇一峰也在臉書分享經典第一人稱射擊遊戲CS《絕對武力》（Counter-Strike）的懷舊畫面，並說「其實很多台灣人都有使用AK47的經驗喔！」還附註說明遊戲小撇步：連續射擊往上飄、點放就可以爆頭。

網友回「原來是這樣喔！」、「要學會壓槍頭」、「我都拿來當狙擊槍」、「大吉大利今晚吃雞」、「gogogo，請你吃芭樂！」、「荒誕年少的回憶，雖然一直被電」、「犧牲台灣人，讓台灣陷入戰爭。解決中美衝突，台灣人被犧牲還說，謝謝恩客」、「哪個軍盲專家給的爛建議，台灣根本沒有生產7.62×39子彈，就算給AK也沒用，倒不如壓低M16的售價」、「CS，真是懷念」、「點放，內行」、「呆彎狼專武不是掃帚嗎？」