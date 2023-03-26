美國媽祖廟舊金山朝聖宮到雲林縣北港朝天宮謁祖，信眾熱情相迎。（張朝欣攝）

美國媽祖廟朝聖宮30餘年前自雲林縣北港朝天宮分靈媽祖神尊，香火日盛，撫慰旅居海外媽祖信眾，26日由美國信眾組成進香團前往朝天宮謁祖，依傳統扛轎吃炮，其中1名扛轎者為美國藥劑師李丹尼，他表示母親是北港人，曾與母親多次回台參加北港媽祖慶典，因此對燃放鞭炮並不陌生，首次扛轎吃炮感覺很特別「沒在怕」。

北港鎮民高可達30餘年前移居美國舊金山，發現許多台灣人虔誠信仰媽祖，1986年自北港朝天宮分靈媽祖（福鎮媽），成立美國媽祖廟舊金山朝聖宮，每隔幾年便會回台謁祖進香，原本預計2021年回台，但因疫情影響無法成行，今年疫情趨緩，朝聖宮董事長顏榮利決定率20餘名信眾組進香團返台。

顏榮利一行人依傳統古禮，從美國迎請3尊媽祖來台，先於北港牛墟整隊，北港朝天宮則安排千里眼、順風耳將軍在媽祖神轎前開路，沿途信眾燃放鞭炮相迎，星期假日朝天宮遊客眾多，見「美國來的媽祖」進香，都非常好奇，不停拍照記錄，轎夫中有1人是美國人，更成為矚目焦點。

這名美國人叫李丹尼，30餘歲，在美國擔任藥劑師，母親是北港人，移居美國舊金山後仍經常回北港參拜媽祖，是虔誠媽祖信眾。李丹尼說他曾陪母親多次回台參加北港媽祖慶典，對於信眾燃放鞭炮迎媽祖並不陌生，這次首度扛神轎，面對神轎吃炮儀式覺得很特別，充滿節慶氛圍，不會感到害怕。

顏榮利表示，此次是朝聖宮第8次回台謁祖進香，上一次是2018年，2019年至2021年向媽祖請示進香，媽祖都沒有應允，這3年正好是疫情最嚴重的期間，去年疫情緩和，媽祖就指示今年可回台，真的是十分神奇。