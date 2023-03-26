111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級季軍直到第4節都還勝負難料，最終世新大學67比64、3分之差險勝台師大，兩隊教頭都感謝球員展現拚勁，打出一場精彩對抗。

世新教頭何正峰表示，昨天輸球對球員心情有影響，回飯店後激勵大家，開賽前提醒防守做到要求，不過上半場並未百分百達到，第3節用替補球員後，替補球員也表現可圈可點，球員也想贏球，後面一波得分拉回分數，把握逆轉契機，感謝球員努力挽回劣勢，至於主力球員陳將双的傷勢，何正峰回應：「下來時確認將双右腳腫了，無法自行走路，會再安排附醫檢查，目前先讓他好好休息。」

下半場助隊扭轉戰況的李宗漢則說，4強賽不敵政大後，關手機沈澱了一晚，早上醒來鼓勵自己又是新的開始，「場上聽到對手說放我投，隊友也鼓勵我勇敢出手，第3節投進第1記三分球後我信心也來，也證明世新不是只有靠陳將双才能獲勝。」

執行最後一擊可惜沒進，未能將戰線延長，台師大林信寬表示，急停、三分線出手是自己這個賽季持續苦練的進攻方式，自己認為當下的出手雖受到對手防守但還是有空檔，沒進也不責怪任何人，就是回去繼續練，而本季自己進攻端屢屢有佳作，也要歸功團隊，和其他競爭對手有外籍生協助鞏固禁區及籃板，純本土的台師大靠著彼此信任，一路挺進到4強決賽，就把學習到的經驗作為成長養分。

接下兵符第一季的台師大教頭李秉鴻，表示很開心看到團隊本季表現漸入佳境，本季第4名也代表還有進步空間，未來繼續努力將賽季名次提高，對於本季團隊奮戰過程的努力也給予肯定。