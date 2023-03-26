在醫院執業的醫師常得跑上跑下為病人查房。胸腔外科醫師蘇一峰近日查房時，被一位住院阿嬤大讚，「哇～這醫師好帥！」沒想到家屬卻說，阿嬤有點失智、會胡言亂語，護理師更跟著補刀，「對啊！阿嬤昨晚還把藥都吐掉，意識真的很亂！」讓蘇一峰直呼只能流淚離開病房，貼文曝光後引發熱議。

蘇一峰在臉書發文表示，某天他查房時一進病房就被阿嬤稱讚，「哇～這醫師好帥！」還回頭跟兒子說，「你看醫師好帥，對不對！」此時兒子回應，「醫師對不起喔，我媽有點失智會胡言亂語，你不要介意」。

雖然蘇一峰尷尬回應，「呃…沒關係啦，阿嬤這樣很可愛…」，不料剛走進病房的護理師跟著說，「對啊！阿嬤昨晚還把藥都吐掉，意識真的很亂！」他只好說明會幫阿嬤加一個失智的藥物後，流淚離開病房。

對此，許多網友紛紛回應，「有一種阿嬤，叫做阿嬤認為你很帥的阿嬤…」、「因為不是真的帥，是阿嬤失智亂講的，還有家屬和護理師認證」、「神智不清才是真心話，你看最近外國熱門的麻醉吐真言視頻」、「護理師還補刀，到底積怨是有多深？」

另外也有不少人安慰蘇一峰，「失智歸失智，審美觀還是有的啦」、「失智症不會造成審美標準退化啦！」、「阿嬤只有在蘇醫師查房那一刻看到帥哥瞬間清醒！」、「阿嬤失智還記得醫師的帥，那就是真的帥」。