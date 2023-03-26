「6000我最大」住房專案，平日入住豪華客房兩晚，含兩日的自助式早餐各2客，專案優惠6000元，1成服務費另計。(義大皇家酒店提供)

「6000最超值」住房專案，全新風貌的星悅尊榮家庭房原價近1萬5千，活動期限內平日6000元起即可入住。(義大天悅飯店提供)

星悅尊榮家庭房占地14坪空間寬敞，類文青風格設計受家庭客層喜歡。(義大天悅飯店提供)

「6000最超值」住房專案，另外提供「喜悅食堂」豐盛的中式分享餐。(義大天悅飯店提供)

全民普發6千元開放登記入帳，加上疫後國旅復甦，旅宿業搶攻商機紛紛推出超值促銷。南台灣義大世界內的義大皇家酒店新推「6000我最大」住房專案，三天兩夜6000元，約原價24折即可輕鬆享受星級假期。而義大天悅飯店則推出「6000最超值」住房專案，入住全新打造的14坪星悅尊榮家庭房一晚，含4人份早餐與樂園門票，還有中式分享餐，總價2萬多元，平日優惠價6000元。

義大皇家酒店 6千元爽玩3天2夜

瞄準普發金商機，有玩家規劃可做為國內輕旅行基金，義大皇家酒店順勢推出「6000我最大」住房專案，即日起至5月31日止，平日入住豪華客房兩晚，含兩日的自助式早餐各2客，原價2萬多元的套裝內容，優惠價6000元，1成服務費另計，相當於原價下殺24折。三天兩夜的假期可盡享飯店內的戲水池、水療池、三溫暖、健身房等上千坪的休閒設施；4、5月還加碼贈送每位房客義大世界摩天輪券，鄰近購物廣場與遊樂園，讓旅客免奔波，一站式旅遊。

方案優惠限定平日，住宿日遇周六每房每晚須另加1000元，4月29、30日每房每晚得另加價1500元，4月1日至4日不適用。

義大天悅飯店 家庭房一泊二食6千元

同樣位於義大世界內的義大天悅飯店是許多親子客層度假的好選擇，業者近期重新裝潢共80間星悅尊榮家庭房，全新風貌的星悅尊榮家庭房原價近1萬5千，4月4日起至5月31日止，「6000最超值」住房專案，平日6000元起即可入住，含2位成人、2位兒童自助式早餐，另提供「喜悅食堂」豐盛的中式分享餐。此外，套裝還提供義大遊樂世界2位成人票與2位學童票，一家四口6000元即可完整體驗義大世界食宿玩樂。

星悅尊榮家庭房每房占地14坪，空間寬敞，房內小客廳讓全家聚會話家常，並有2種規格床型和4種不同色系的類文青風格設計，還有木質地板營造出清新脫俗氛圍，備受家庭客層歡迎。