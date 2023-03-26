人與人相處，摩擦在所難免，一般來說只要適時服軟認錯，很多糾紛都能大事化小、小事化了，不過《搜狐網》運勢專欄點名3星座相當愛面子，要他們低頭認輸簡直要他們的命。

▍射手座

射手座個性倔強，自尊心極強，當他們自覺被輕視或不被理解時，會感到特別委屈和生氣，因為對他們而言，要想在外面走跳，面子就是一切，形象不好甚至可能憂及飯碗，所以射手極為看重面子，甚至認為比生命還重要。

▍處女座

處女座是典型的完美主義者，他們對待許多事物都處於近乎變態的程度，而面子正是完美的體現。因為處女座認為，每一個細節的缺失，左右著他們臉面榮光的問題，所以任何環節都極度講究，不許出差錯。

▍雙子座

雙子座特別愛面子，就算吃盡苦頭也要完成自己的目標，是典型的死要面子活受罪的類型，很多時候雙子座做事根本不顧後果，認定了一件事就會埋頭往前，殊不知前方困難重重，最終吃苦頭的只有他們。