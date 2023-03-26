大陸女星于文文畢業於美國音樂名校伯克利音樂學院，主修電吉他，2014年在台灣出道並發行首張專輯《鬥志》，之後主演電影《前任3：再見前任》，為電影創作的插曲《體面》一炮而紅，近日她在社群平台曬出一系列美照，讓粉絲驚呼「要噴鼻血了」。

昨（26）日新浪微博舉行微博之夜，演藝圈不少明星都有出席，現場星光熠熠，藝人們盛裝參與，其中女星于文文頂著一頭長髮，身上是漸變色的開衩禮服，露出一截白嫩美腿，上半身像是布料被剪開的設計，大方曬出美胸輪廓，火辣身材讓網友看到目不轉睛。

事後她在Instagram曬出多張美照：「last night in Shanghai~（昨晚在上海）」，令粉絲激動留言：「一直都在等妳來海外巡演，馬來西亞的粉絲等妳來喔」、「姐妳好美我説累了」、「文文太美了！保重身體！期待妳有一天來新加坡開演唱會！我會繼續支持妳！」、「妳最棒，期待妳更多作」、「文文姐姐好性感」、「流鼻血！wow」、「辣翻天！」、「快走光了注意點」、「過於性感會流鼻血」。

大陸女星于文文近日參加活動，身穿漸變色禮服大秀好身材。（圖／于文文工作室微博）

于文文去年在人氣選秀節目《乘風破浪》中前期爭議不斷，打扮較為中性，曾在聊天時說自己不做美甲、不是女人，後來面對那英和寧靜都不想選她的局面，于文文當眾反問那英「那怎麼辦呢」，讓場面一度陷入尷尬，寧靜在採訪點評于文文「她不知道自己在懟人」，後期觀眾漸漸看到于文文的魅力，于文文作為隊長能將成員的優勢發揮到最大，讓團體的表現可圈可點，在節目播出後粉絲數暴漲54萬，可見個人魅力十分強大。