「2捆紙鈔！」就這麼噴飛躺在大馬路上，路過民眾發現拾獲送到警所，員警清點後共有1.2萬元，但2捆紙鈔上面卻沒有寫主人的名字，該怎麼辦？員警機靈憑著紙鈔中1張斑駁單據上的簽名，大海撈針經監視器畫面循線找到「2捆紙鈔」的吳姓女失主，吳見辛苦錢失而復得，開心地險喜極而泣，不斷感謝熱心民眾拾金不昧。

台中市警第三分局指出，日前有民眾在台中東區的馬路上拾獲2捆百元紙鈔，熱心送交派出所，該怎麼幫沒寫名字的鈔票找到失主，一度讓警方傷透腦筋，幸好，處理的員警憑著斑駁單據上的簽名，大海撈針找到58歲吳姓女失主，也讓她簡直不敢相信。

吳姓婦人接獲警方通知後趕到警所，她向員警表示，中午市場收攤後她騎車返回太平家中，打算要清點貨款時才發現放在口袋內的整疊現金不翼而飛，原以為掉在菜市場內，兒子陪她回市場繞了1圈沒有發現，調監視器也沒有看到遺失過程，原本無奈認賠，沒想到竟接到警方通知錢找到了，實在太開心了。

員警從拾獲民眾提供的時間及地點，透過監視器交叉比對，在眾多路過的車輛中，順利發現有部機車車主正好與該單據簽名吻合，經與車主確認，失主正是這名急得像熱鍋上螞蟻的吳姓婦人，經查明原來吳婦的辛苦錢是騎車時從外套口袋中飛落，卻不知。

警方表示，當天處理元員警除清點2捆紙鈔計1萬2千元，分別有百元及5百元紙鈔，並檢視每1張名片，發現裡頭夾雜著1張斑駁的單據，推敲應該是買賣貨物的簽收單，雖然看不懂內容，但上頭有個字跡還算工整的簽名。事後吳打電話向熱心民眾道謝，也稱讚警方真的太厲害。

警方提醒，許多民眾會將手機、錢包等貴重物品放在衣物口袋裡，雖然方便拿取，然騎乘機車或拿取物品時，卻很容易從口袋飛出或滑落，為避免生活上的不便，出門在外個人貴重物品更須妥善保管，放置於包包內等較不易掉落之處，避免財產損失。若有錢包、證件、信用卡等貴重物品遺失，除撥打各相關單位掛失止付外，也可盡速前往至鄰近派出所請求警方協助。