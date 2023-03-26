企業排球18年聯賽女子組總冠軍賽第2戰，26日續在台大體育館由高雄台電對上台北鯨華，台北鯨華最後以25比21、31比33、25比23、25比23，連兩戰都以3比1局數擊敗高雄台電，確定拿下隊史首座企排女子組冠軍，也包辦了例行賽與總冠軍賽雙料冠軍！

首局台北鯨華林書荷在四號位重扣得分，而高雄台電黃瀞萱也以一記強力進攻還以顏色，到了局中鯨華Bia在二號位強勢進攻搭配Gabi的前排進攻，對決台電陳姿雅的進攻火力，雙方戰的難分難解，關鍵時刻鯨華展現驚人的防守能力，後場由賴湘程帶領接發防線，屢次化解台電進攻攻勢，最終鯨華拿下第一局。

第二局台北鯨華Bia再度展現進攻慾望，開局貢獻一記直線進攻，同隊的甘可慧也在前排支援一記小吊球，不過高雄台電以行動進行回擊，李姿瑩還擊一記小吊球幫助隊伍取得領先，但鯨華韌性十足，面對巨大壓力靠著林書荷及甘可慧重扣得分再度扳平比數，雙方一路大戰至31比31，局末高雄台電黃芯瑜關鍵網上爭球得分助隊扳回一城。

第三局戰況陷入膠著，雙方皆想拿下關鍵第三局提振士氣， 局中高雄台電彭𦀡媃及黃芯瑜表現亮眼，接連進攻幫助高雄台電掌握領先優勢，而台北鯨華也死命緊咬比數，局末鯨華Gabi跳出來貢獻前排攔網得分助隊反超比數，最後時刻鯨華甘可慧無人能擋！連續兩次重扣得分助隊率先聽牌。

第四局台北鯨華進攻多點開花，林書荷、吳芳妤及甘可慧都有所貢獻，也讓鯨華取得領先優勢，此時高雄台電胡曉佩靠著一記發球Ace球緊咬比分，局中鯨華靠著林書荷及吳芳妤進攻雙箭頭拉出一波4比0的攻勢，不過高雄台電即時甦醒，靠著彭𦀡媃的重砲進攻及黃芯瑜的發球Ace球再度扳平比數，最終鯨華靠著林書荷關鍵touch out贏下企排18年女子組冠軍！