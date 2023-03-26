外交部長吳釗燮聲明，中華民國即日起與宏都拉斯斷交，全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館等相關人員，並要求宏國關閉其駐台大使館。前大使介文汲認為，台、宏會出問題的最主要原因，是台灣對立陶宛大開善門，承諾援助12億美元，邦交國可能就會認為請台灣援助這麼困難，卻獨獨對立陶宛這麼大方。

介文汲今(26日)在政論節目《新聞大白話》中表示，現在比較危險的是巴拉圭，像宏都拉斯、巴拉圭這一系列會出問題的最主要原因，就是立陶宛。台灣在前年底突然對立陶宛大開善門，立陶宛只有200多萬人，平均國民所得比台灣還高。

介文汲接著表示，國發會主委率了一個66人的產官學代表團到立陶宛，承諾2億美元以後，沒有達到目的；最後又跟立陶宛經濟及發展部部長舉行視訊會議，當場宣布再加碼10億美元，不管是贈款、援款，還是投資，一共承諾12億美元，像去年我們在喝的民主萊姆酒，就是賣得比別的地方還貴的立陶宛萊姆酒。

介文汲接著指出，邦交國看到這一幕，會認為為什麼不派一個66人的產官學代表團到宏都拉斯、巴拉圭。但對立陶宛，則是透過媒體大肆宣傳，又增加10億美元，所以邦交國會認為請台灣援助這麼困難，卻獨獨對立陶宛這麼大方。這也表示吳釗燮處理外交事務的無能；介文汲認為，跟立陶宛交朋友，但也不要影響既有的14個朋友。

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