近日蛋電雙漲引發萬物齊漲憂慮，中央銀行也丟出震撼彈，再度升息半碼，總裁楊金龍坦言就是為了抑制通膨，因應電價大漲11％的壓力。國民黨立委李貴敏直批，這讓先前經濟部安撫民眾，稱這次電價漲價「對物價影響不大」的話術不攻自破。她質疑，這頭蠢蠢欲動通膨灰犀牛到底是誰牽到你家門口的？不就是堅持錯誤能源政策的民進黨政府嗎？政府難道沒注意台灣外貿已連續6個月負成長，不知房貸利率也會隨之攀升？

李貴敏表示，數字不會騙人，近來政府雖掩蓋通膨的嚴重性，主計長等官員更是鐵齒，好似外界質疑通膨蔓延都是假訊息。以致央行或各財金部會去年一度樂觀評估CPI年增率可望回降，甚至可能降至2％以下，且否認出現停滯性通膨的可能。但明眼人都知道這種掩耳盗鈴的作法只能遮掩一時，且須付出巨大代價。

李貴敏提到，事實上，從雞蛋、雞排、豬排、便當店、鍋貼、紅茶，萬物齊漲，只有薪資不漲。甚至糟到台經院公開呼籲民眾習慣高物價，以及「不要期待通膨會下來」的地步，如今加上電價上漲等因素，綠色官員們還栽贓俄烏戰爭及國際能源高漲所致。

「無論如何，綠色官員們的行為和側翼放話，起碼顯示對今年物價走勢的不樂觀。」李貴敏質疑，殊不知，利率調整牽一髮動全身，政府難道沒注意台灣外貿已連續6個月負成長，在出口經濟衰退時刻升息對產業的重大影響？不知房貸利率也會隨之攀升？

李貴敏指出，明明就是綠色官員不諳國際政經局勢，又不肯面對現實，一再擦脂抹粉掩飾實情，拖過黃金因應時期，導致物價越來越高。於此同時，央行五度升息後，房貸利率可就突破了2％大關，升息前後房貸負擔越來越重，綠色官員不知道？也沒注意到房東可能隨之提高房租價格，連帶衝擊到租屋族？為什麼綠色政權的錯誤政策，始終由人民買單？房貸族與租屋族到底招誰惹誰了？

李貴敏直批，更糟糕的是，如果電價提升，電力供應充足也就算了，產業或許還能共體時艱。但現階段缺電是明擺的事，政府供電穩定的保證根本是空口說白話，大環境嚴峻，內冷外也冷，企業面臨多重衝擊，步步為營都很困難，還要被政府當冤大頭，也難怪哀鴻遍野。如此執政品質，難怪從升斗小民到企業只能自我安慰是在相忍為國！