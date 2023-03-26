今年疫情趨緩，長庚器官捐贈與大體老師追思大會現場有近千人參加。（陳夢茹攝）

長庚大學與長庚醫院26日舉行「器官捐贈與大體老師追思大會」，其中周竣源在17年前腎臟出問題，需要終生洗腎，後來因為幸運等到有人器捐腎臟才恢復健康，17年來每年帶著家人參加追思大會，年僅21歲的兒子於年初意外出車禍，周竣源忍痛為兒子決定器捐，讓其他正在苦苦等待的人也能有機會重生。

長庚器官捐贈與大體老師追思大會2020年、2021年受疫情影響停辦，2022年採取縮小規模辦理，今年疫情趨緩終於恢復原本規模，現場有近千人參加，一同感念62位器官捐贈者與12位大體老師，感謝這74位來自各行各業、不同年齡層的大愛。

周竣源在17年前苦苦等待4年，終於接到有腎臟捐贈者的電話，他直呼「當下就是驚訝！不然要一輩子洗腎」接受器捐後，他每年帶著妻子、兒子參加長庚器官捐贈與大體老師追思大會，豈料意外又再度降臨。

21歲仍在就讀大學的兒子周奕翔，今年1月多從林口outlet下班返家途中，遭逢車禍過世，周奕翔從3、4歲起每年都跟著爸爸參加追思大會，逐漸認同器捐精神，知道受贈者能獲得重生相當得來不易，周竣源認住失去愛子沉重的心情，為兒子決定捐出器官，盼兒子的熱情與朝氣能在有緣人身上延續。

受贈者代表倪嘉元是名B型肝炎帶原者，他表示，自己多年前健康檢查時發現肝臟有4.7公分腫瘤，切除手術成功但卻又一再復發，在醫生的建議下決定換肝。妻子經一連串檢查後，躺上手術台切下3分之2的肝給他，豈料在縫合後醫療團隊發現血管的血無法流通，判定是少見的「超急性排斥」，唯一的生存機會只能寄望在大愛移植。

倪嘉元說，甦醒的那一刻只知道自己獲得重生，不曉得中間過程多麽曲折，從醫生、家人口中得知，在手術失敗後等待近40小時，真的讓他等到大愛捐肝者，讓他從鬼門關前回來，換肝手術3年過去，自己和妻子的身體恢復得都很好，家人們也都加入器捐的行列，自己則也簽署盼成為大體老師，家人當然萬般不捨，但這條生命需要被延續傳承。

醫學系學生羊珈伶代表醫學院受教學生獻花給家屬，她表示，首次看到大體老師時相當感動與激動，總能想到大體老師是別人的畢生摯愛與家人，深刻感受到身為醫學生的重任，期許自己每1次上刀都能將解剖知識深切刻印在記憶中，感謝每位大體老師的奉獻及老師家屬們的支持。