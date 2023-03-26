高雄左營蓮池潭邊龜山腳下「見城之道」歷時7年修復竣工，今日啟用。（林雅惠攝）

高雄左營蓮池潭邊龜山腳下「見城之道」啟用，市長陳其邁表示，高雄終於也有了屬於自己的見城之道，歷史現場的重建，不只是重建現場、記憶，更是重建左營人的感情。（林雅惠攝）

文資委員王御風導覽見城之道的修復與舊城的歷史。（林雅惠攝）

高雄左營「見城之道」歷時7年修復竣工，今日舉行啟用典禮，高雄市長陳其邁與文化部長史哲等人蒞臨一起踏上古蹟見城之道，這條跨越300年歷史時光的文化廊道，見證了左營舊城縫合大小龜山的第一哩路，可遠眺整個蓮池潭步道，更將成為高雄文化觀光上的亮點。

陳其邁表示，見城計畫要感謝立委劉世芳當年擔任副市長時的協助，讓9.3億的見城計畫可以被落實，今年3月初前往日本參訪時看到受地震毀損的熊本城，在修復時搭設「特別見學通路」景觀廊道，讓民眾見到古城的破損與修復歷程，現在高雄終於也有了屬於自己的見城之道，歷史現場的重建，不只是重建現場、記憶，更是重建左營人的感情。

陳其邁強調，見城之道啟用只是第一階段，接著將啟動「南門賦歸」計畫，藉由南門圓環的路型改善，不僅將左營舊城的城牆重新串接，更改善南門圓環的交通問題，左營舊城歷史悠久，古蹟改建需要一步步累積，感謝文化部經費上協助及對舊城重建協助的所有人。

高雄市舊城文化協會理事長郭吉清說，在地耆老非常高興，左營這個靈龜又活起來，讓左營的舊聚落跟新社區把它做一個連結起來。

左營舊城是台灣現今保存最完整的古城，自2016年起高雄啟動左營舊城「見城計畫」，是全國重要的再造歷史現場旗艦計畫之一，旨在再現左營舊城歷史風華。

歷經7年陸續完成護城河通水、見城館設置、見城大戲、修復東、西、北門段城牆、西門遺址公園等各項重大基礎建設，左營舊城已經成為高雄重要歷史教育與體驗的重要場域。

竣工的「見城之道」縫合了自1930年代因開闢道路被切開的龜山，亦修補了龜山被勝利路切斷身首分離的風水。路線由見城館開始，往北沿著舊城牆穿越樹林及停車場，跨越勝利路，連接大小龜山既有步道，銜接至北門，總長約770公尺。

文化局長王文翠表示，見城之道設計上顏色、量體、高度等與周遭地景融合，考量交通安全讓跨越勝利路段拉高到6米高，更是個考量歷史文化、觀光交通使用、水土樹木保持，克服重重困難的工程，不僅解決觀光客自海光停車場跨越勝利路安全的問題，蓮池潭高雄重點觀光區域有了一條領先全台的歷史見學步道。

見城計畫的下一階段將啟動「南門賦歸」計畫與「見城之道」第二期，透過「見城計畫」讓左營舊城將成為台灣重要歷史再造與文化教育的示範場域。